Мошенники выманили у пожилой женщины с улицы Шевченко 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, злоумышленники разыскиваются.

Пожилая женщина с Васильевского острова в Петербурге лишилась 5 млн рублей из-за мошенников. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 19 апреля 75-летней пенсионерке позвонил незнакомец, который представился работником Центрального банка РФ. Под предлогом обеспечения безопасности накоплений и их декларации мужчина убедил ее 21 апреля в офисе банка снять сумму и привезти домой, в квартиру дома по улице Шевченко. Деньги забрал курьер. Его приметы потерпевшая не запомнила.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, злоумышленники разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что более 10 млн рублей отдал мошенникам 13-летний петербуржец. К полицейским с заявлением обратилась его мать. Завели уголовное дело по той же статье.

Фото: Piter.TV