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Мошенники выманили у пожилой женщины с улицы Шевченко 5 млн рублей
Сегодня, 12:24
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Мошенники выманили у пожилой женщины с улицы Шевченко 5 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, злоумышленники разыскиваются.

Пожилая женщина с Васильевского острова в Петербурге лишилась 5 млн рублей из-за мошенников. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 19 апреля 75-летней пенсионерке позвонил незнакомец, который представился работником Центрального банка РФ. Под предлогом обеспечения безопасности накоплений и их декларации мужчина убедил ее 21 апреля в офисе банка снять сумму и привезти домой, в квартиру дома по улице Шевченко. Деньги забрал курьер. Его приметы потерпевшая не запомнила.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, злоумышленники разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что более 10 млн рублей отдал мошенникам 13-летний петербуржец. К полицейским с заявлением обратилась его мать. Завели уголовное дело по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, улица шевченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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