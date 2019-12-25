На улице Профессора Попова полыхало кафе

К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

В Петроградском районе ночью 6 октября произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Профессора Попова, 26, поступила на пульт спасателей в 03:48. На кухне площадью 40 "квадратов" в кафе полыхала обстановка на 5 "квадратах". С огнем справились к 04:47.

По предварительным данным, никто из сотрудников и посетителей не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV