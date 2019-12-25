  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Профессора Попова полыхало кафе
Сегодня, 8:31
44
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На улице Профессора Попова полыхало кафе

0 0

К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

В Петроградском районе ночью 6 октября произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на улице Профессора Попова, 26, поступила на пульт спасателей в 03:48. На кухне площадью 40 "квадратов" в кафе полыхала обстановка на 5 "квадратах". С огнем справились к 04:47. 

По предварительным данным, никто из сотрудников и посетителей не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожар в Любани забрал жизнь у троих детей и женщины. Огонь охватил 80 "квадратов" одноэтажного дома. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица профессора попова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии