В Петербурге появился университет имени Екатерины II

Именно Екатерина II поручила основать в городе на Неве училище по горной части.

Президент РФ Владимир Путин своим указом 24 мая вернул старейшему техническому вузу страны почетное наименование Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II.

Как рассказали в пресс-службе вуза, такое название учебное учреждение получило в 1896 году по решению императора Николая II и носило его до революции 1917 года. Предложение вернуть университету историческое название выдвинул ректор Владимир Литвиненко.

Также отмечается, что именно Екатерина II поручила основать в городе на Неве училище по горной части.

Ранее Санкт-Петербургский горный университет впервые вошел в топ-3 рейтинга вузов QS по направлению "Добыча полезных ископаемых и горная промышленность".

Фото: Piter.tv