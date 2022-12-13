Санкт-Петербургский горный университет занял третье место в рейтинге вузов QS

Градоначальник отметил, что петербургские вузы признают в мировом научном сообществе даже в условиях санкций и политического давления.

Санкт-Петербургский горный университет впервые вошел в топ-3 рейтинга вузов QS по направлению "Добыча полезных ископаемых и горная промышленность". В этом году образовательное учреждение отмечает 250-летие со дня открытия. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Университет занял третье место в конкретной предметной области. Добавим, что сегодня в рейтинге представлено три тыс. учебных заведений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Горный университет заслуженно поднялся на третью строчку шкалы оценивания. Градоначальник отметил, что петербургские вузы признают в мировом научном сообществе даже в условиях санкций и политического давления.

Ранее на Piter.tv: Мишустин заявил, что ЕГЭ дает социальный лифт.

Фото: pexels