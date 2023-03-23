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ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин

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Глава кабмина РФ оценил предложение депутатов по отмене ЕГЭ.

ЕГЭ (Единый государственный экзамен) дает выпускникам школ социальный лифт, но сейчас существуют и другие альтернативные предложения по осуществлению государственного контроля за образованием детей. Соответствующее заявление в ходе выступления с ежегодным отчетом в Государственной Думе сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник призвал законодателей и коллег изучать подобные инициативы. Таким образом спикер ответил на вопрос одного из политиков. Он добавил, что  за счет результатов ЕГЭ граждане из регионов могут поступить в ведущие отечественные вузы, поэтому альтернативу этому процессу важно рассматривать системно и серьезно изучать возможность отмены ЕГЭ.

Это очень важно, это то, что, скажем так, дает такой социальный лифт, и, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Поэтому, если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно рассматривать и предлагать.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов.

Фото и видео: Государственная Дума России

Теги: вузы, госдума, егэ, михаил мишустин, образование, отчет правительства
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Sadyreva wiktoriya
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