ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин

Глава кабмина РФ оценил предложение депутатов по отмене ЕГЭ.

ЕГЭ (Единый государственный экзамен) дает выпускникам школ социальный лифт, но сейчас существуют и другие альтернативные предложения по осуществлению государственного контроля за образованием детей. Соответствующее заявление в ходе выступления с ежегодным отчетом в Государственной Думе сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник призвал законодателей и коллег изучать подобные инициативы. Таким образом спикер ответил на вопрос одного из политиков. Он добавил, что за счет результатов ЕГЭ граждане из регионов могут поступить в ведущие отечественные вузы, поэтому альтернативу этому процессу важно рассматривать системно и серьезно изучать возможность отмены ЕГЭ.

Это очень важно, это то, что, скажем так, дает такой социальный лифт, и, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Поэтому, если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно рассматривать и предлагать. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов.

Фото и видео: Государственная Дума России