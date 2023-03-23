Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов

Глава кабмина РФ пообещал сформулировать единую позицию правительства по вопросу.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в рамках ежегодного отчета кабинета министров о проведенной работе за прошлый год в Государственной Думе пообещал законодателям, что власти страны рассмотрят вопрос о запрете вейпов и сформирует свою официальную позицию по этой теме. Таким образом чиновник ответил на запрос спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о том, что требуется спасти несовершеннолетних граждан. На пленарном заседании также присутствовал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Эксперт добавил, что то мероприятие, которое увеличит ожидаемую продолжительность жизни россиян, а также сокращает вредный для организма человека фактор, будет поддержан профильным ведомством.

Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин.

Фото и видео: Государственная Дума