Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин

Глава кабмина РФ рассказал о ситуациях с экономикой субъектов страны.

В большинстве российских субъектах доходы за 2022 год повысились в среднем на 13%. СОответствующее заявление в рамках выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом правительства за прошлый год сделал иремьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил законодателям, что эти доходы для регионов составили почти 15,5 триллионов рублей. Он пояснил, что не на всех территориях складывается одинаковая ситуация, так как исходные условия остаются разными, так и экономические показатели. Эксперт добавил, что речь идет об общей картине по РФ, в части регионов аналитики регистрируют снижение уровня доходов.

Тем не менее, в большинстве субъектов налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились. В среднем – на тринадцать процентов - мы это внимательно мониторим, и составили почти пятнадцать с половиной триллионов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах.

Фото и видео: Государственная Дума