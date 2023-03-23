Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах

Глава кабмина РФ оценил возможность развития ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.

Российское правительство собирается внести в Государственную Думу законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Речь идет о территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее заявление в ходе выступления перед законодателями нижней палаты парламента сделал премьер-министр Михаил Мишустин, говоря о ежегодном отчете правительства.

Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесём его в Государственную Думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В списке основных экономических отраслей Донбасса премьер страны перечислил машиностроение, добычу угля и химическую промышленность. В Херсонской и Запорожской областях рост экономики могут обеспечить предприятия сельского хозяйства. Кабмин полагает, что за ближайшие восемь лет новые регионы достигнут общероссийского уровня по всем показателям.

Мишустин обозначил три задачи для достижения финансового суверенитета.

Фото и видео: Госдума России