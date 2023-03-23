Мишустин обозначил три задачи для достижения финансового суверенитета

Глава кабмина РФ оценил работу за 2022 год.

Достижение финансового суверенитета РФ является важной задачей на текущий год. Соответствующее заявление в ходе выступления в Государственной Думе перед законодателями с ежегодным отчетом правительства сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник призвал коллег увеличить набор инструментов для привлечения "длинных" денежных средств в экономическую систему, после чего - обеспечить вложения в быстрорастущие технологические компании.

Доступ к западным ресурсам сейчас закрыт. Но это хорошая возможность для того, чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор. Расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег в экономику. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул, что в целях повышения привлекательности новых механизмов в стране появится единый налоговый вычет. В настоящее время кабинетом министров разрабатываются соответствующие изменения в законодательство.

Правительство направит сто миллиардов рублей на городской электротранспорт.

Фото и видео: Государственная Дума