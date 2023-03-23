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Правительство направит сто миллиардов рублей на городской электротранспорт

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Михаил Мишустин оценил работу по обновлению общественного транспорта в стране.

Российское правительство в течение трех лет направит около ста миллиардов рублей на проект по обновлению городского электрического транспорта в регионах страны. Об этом депутатам Государственной Думы рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, который выступает в нижней палате парламента с ежегодным отчетом правительства. Чиновник считает важным, чтобы граждвне могли удобно перемещаться по населенным пунктам РФ. Сейчас кабинет министров занимается закупкой современного общественного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев.

Проект по обновлению городского электрического транспорта стал хорошим дополнением к нашей работе и с прошлого года уже реализуется в десяти российских субъектах. На него в течение ближайших трех лет направим порядка ста миллиардов рублей.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Государственная Дума

Теги: госдума, михаил мишустин, общественный транспорт, отчет правительства
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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