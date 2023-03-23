Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года

Глава кабмина РФ оценил работу по гражданской авиации.

. Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 отечественных самолетов различных модификаций ежегодно. Соответствующими планами властей с законодателями Государственной Думы поделился премьер-министр РФ Михаил Мишустин, презентуя политикам отчет правительства о проделанной работе за прошлый год. Чиновник добавил, что все необходимые решения для необходимого объема финансирования по реализации данных экономических задач, уже приняты.

С двадцать шестого года планируем выйти на выпуск более ста российских самолетов различных модификаций в год. Сейчас главное – не снижать набранные темпы. В том числе по модернизации производственных линий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин рассказал об интересе инвесторов к туристическим объектам в России.

Фото и видео: Государственная Дума