Мишустин рассказал об интересе инвесторов к туристическим объектам в России

Российские и иностранные инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам страны. Соответствующее заявление в ходе выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом правительства о проделанной работе сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объявил законодателям о том, что динамика развития индустрии в межсезонье показала программа государственного кэшбека. За два года реализации проекта им воспользовались порядка 4,5 миллионов граждан. Этим путешественникам вернулись денежные средства в размере 18 млрд рублей, а еще 14 млрд - за детские поездки. На отдых по туристическому кэшбеку отправились более одного миллионов детей.
Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам. Так же, как и к транспортно-логистическому и строительному комплексам. По этим двум секторам мы видим двузначные темпы роста капиталовложений.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Михаил Мишустин добавил, что власти страны продолжили развивать и другие туристические программы для детей. В частности, речь идет о поддержке школьных поездок для учеников пятого-девятого классов.
Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России.
Фото и видео: Государственная Дума
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