Мишустин рассказал об интересе инвесторов к туристическим объектам в России

Глава кабмина рассказал о сфере отдыха и путешествий в стране.

Российские и иностранные инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам страны. Соответствующее заявление в ходе выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом правительства о проделанной работе сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объявил законодателям о том, что динамика развития индустрии в межсезонье показала программа государственного кэшбека. За два года реализации проекта им воспользовались порядка 4,5 миллионов граждан. Этим путешественникам вернулись денежные средства в размере 18 млрд рублей, а еще 14 млрд - за детские поездки. На отдых по туристическому кэшбеку отправились более одного миллионов детей.

Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам. Так же, как и к транспортно-логистическому и строительному комплексам. По этим двум секторам мы видим двузначные темпы роста капиталовложений. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что власти страны продолжили развивать и другие туристические программы для детей. В частности, речь идет о поддержке школьных поездок для учеников пятого-девятого классов.

Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России.

Фото и видео: Государственная Дума