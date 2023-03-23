Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России

Премьер страны оценил сельскохозяйственную отрасль страны.

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в стране. По информации от чиновника, речь идет об одной из самых надежных государств мира в этом вопросе, так как внутренний спрос на зерно, сахар, мясо, рыбу и растительное мясо обеспечен с избытком. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в ходе представлены ежегодного отчета правительства перед законодателями в Государственной Думе. Чиновник добавил, что такого рекорда по урожайности, как было зафиксировано в России в прошлом году, не было даже в советские времена. Речь идет о 157 миллионов тонн зерна. Глава кабмина добавил, что говорит об успехе отечественного агропромышленного комплекса, рекордам по объемам масличных культур, приросте мясной продукции, тепличным овощам, картофелю и фруктам.

С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в Доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211% вместо 90%), мясом (100% вместо 85%) и рыбой (153% вместо 85%). Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

"Зеленый коридор" для импорта помог не допустить товарного дефицита в России.

Фото и видео: Государственная Дума

