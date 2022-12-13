Глава кабмина РФ рассказал о работе по ЕАЭС.

"Зеленый коридор" для импорта помог не допустить товарного дефицита в России. Соответствующее заявление в ходе выступления перед законодателями в Государственной Думе рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник выступает в нижней палате парламента с ежегодным отчетом правительства о проделанной работе за 2022 год.

"Зеленый коридор" для импорта помог не допустить дефицита. Мы также запретили реэкспорт оборудования, комплектующих и медизделий. Порядка тысячи семисот видов товаров было сохранено на внутреннем рынке. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что весной прошлого года рамках Евразийской экономической комиссии экспертами было принято временное решение об обнулении импортных пошлин на 1,3 тысячи видов товаров. Это постановление действует до 30 сентября 2022 года. В сентябре 2022 года российский министр экономического развития Максим Решетников заявил прессе о том, что Москва будет выходить с предложением с дружественным странам продлить нулевые импортные пошлины в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на ряд компонентов, полуфабрикатов и сырья. Речь идет о списке в 200 позиций.

Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК.

Фото и видео: Государственная Дума