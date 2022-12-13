Мишустин рассказал о помощи при переезде для трудоустройства в ОПК

Глава кабмина РФ рассказал о поддержке государства ВПК.

Около 7,5 тысяч россиян получили в 2022 году помощь от государства для переезда для трудоустройства на предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса). Такое содействие в прошлом году получили порядка семи с половиной тысячи человек. Соответствующее заявление в ходе выступления перед законодателями в Государственной Думе с ежегодным отчетом правительства о проделанной работе сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что говорит о важности кадрового вопроса в ВПК.

На его предприятия привлекаем специалистов из других российских субъектов и организуем бесплатное обучение по востребованным на производстве профессиям. Помогаем всем желающим переехать для трудоустройства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Государственная Дума