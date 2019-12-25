Кофе, разговоры и скрещенные ноги могут исказить показатели давления

Врач назвал ошибки при измерении давления, из-за которых цифры обманывают.

Кардиолог Тамаз Гаглошвили перечислил распространенные ошибки, из-за которых измерение артериального давления может дать недостоверный результат. Об этом врач сообщил в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, на точность показаний влияет размер манжеты тонометра. Если она слишком большая или маленькая, прибор может показать неверные значения. Также не рекомендуется измерять давление сразу после ходьбы, курения или употребления кофе.

Результаты могут исказиться, если человек разговаривает во время процедуры, напрягает руку или сидит со скрещенными ногами. Кроме того, врач обратил внимание на необходимость повторного контроля: одного случайного показания недостаточно, чтобы подтвердить результат.

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Фото: Piter.tv