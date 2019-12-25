Петербург отмечает 115 лет со дня рождения мастера сатиры Аркадия Райкина

Аркадий Райкин и его 9 персонажей за 12 минут.

В Петербурге вспоминают артиста Аркадия Райкина, которому 24 октября исполнилось бы 115 лет. Он стал одним из самых известных мастеров советской сатиры и прославился благодаря эстрадным миниатюрам и умению перевоплощаться.

Райкин окончил Ленинградский техникум сценических искусств. В 1939 году его приняли в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр. Позднее артист возглавил учреждение и оставался его художественным руководителем почти 40 лет.

Во время Великой Отечественной войны Райкин вместе с труппой выступал перед бойцами на передовой. В 1945 году его наградили орденом Отечественной войны II степени.

В послевоенные годы театр под руководством Райкина объединил известных артистов, среди которых Леонид Утёсов, Клавдия Шульженко, Мария Миронова, Александр Менакер, Эдуард Хиль и Мария Пахоменко. На этой сцене также раскрылись таланты молодых сатириков Михаила Жванецкого, Романа Карцева и Виктора Ильченко.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил мастерство Райкина в создании сценических образов. В миниатюре "На отдыхе" из спектакля "На сон грядущий" артист за 12 минут сыграл девять персонажей и 14 раз сменил облик.

По словам главы города, творческое наследие Райкина повлияло на развитие советской эстрады и продолжает служить ориентиром для современных сатириков и актёров.