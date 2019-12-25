Заправки Ленинградской области меняют летнее дизтопливо на зимнее

Автозаправочные станции Ленинградской области начали поэтапно переходить с летнего дизельного топлива на зимнее. Такая мера помогает снизить риск перебоев в работе топливной системы и поломок автомобилей при низких температурах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Единой даты перехода на зимнее топливо нет. Обычно заправки меняют его в октябре, ориентируясь на погодные условия.
В зависимости от класса зимнее дизельное топливо сохраняет эксплуатационные характеристики при температуре от -25 до -35 градусов.
При этом зимний вариант обычно обходится дороже летнего. Это связано с более сложной технологией производства и использованием специальных присадок.
Петербург выходит из топливного кризиса.
Фото: Piter.tv
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