Почти 76% быстрорастущих компаний Северо-Запада работают в Петербурге

Дорогие кредиты и задержки платежей тормозят развитие бизнеса в Петербурге.

Быстрорастущие компании Петербурга столкнулись с нехваткой инвестиций и оборотных средств на фоне расширения бизнеса. Среди основных проблем предприниматели называют дорогие кредиты, задержки платежей от заказчиков и растущие расходы на модернизацию производства. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

По данным аналитиков "СПАРК-Интерфакс", в Северо-Западном федеральном округе насчитывается 190 так называемых компаний-газелей. К этой категории относят предприятия, выручка которых устойчиво увеличивается более чем на 10% в год на протяжении четырех лет. Из них 144 компании работают в Петербурге — это 75,8% от общего количества в округе.

Советник президента Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Валерий Малахов отметил, что среди таких предприятий немало компаний, основанных бывшими сотрудниками крупных корпораций. Зачастую они хорошо знают рынок и потребности заказчиков, поэтому могут быстро найти востребованный продукт и нарастить продажи. Однако стремительное развитие создает финансовые и организационные трудности.

По словам Малахова, растущие предприятия становятся привлекательными для инвесторов, поскольку у них уже есть продукт, покупатели и подтвержденный спрос. При этом владельцы бизнеса нередко опасаются, что привлечение внешнего капитала приведет к потере контроля над компанией.

Предприниматели также сталкиваются с необходимостью постоянно обновлять оборудование и развивать производство. Основатель бренда "Бакунин" Александр Романенко рассказал, что спрос на продукцию компании увеличивается, в том числе благодаря развитию рынка натуральных лимонадов. При этом бизнес испытывает давление из-за снижения спроса в отдельных сегментах и неплатежей со стороны контрагентов.

Компания "Рун", выпускающая фильтры и фильтровальные элементы для различных отраслей, в том числе атомной энергетики и судостроения, также наращивает производство. Директор предприятия Алексей Павлович связал развитие бизнеса с интересом крупных заказчиков к отечественным производителям, имеющим необходимые лицензии и собственные производственные мощности.

Одной из главных проблем он назвал разрыв между расходами на производство и поступлением выручки. Материалы и комплектующие приходится оплачивать заранее, тогда как заказчики могут рассчитываться с отсрочкой. В результате увеличение объема заказов повышает потребность в заемных средствах. Дополнительные сложности создает конкуренция за квалифицированных сотрудников.

Аналогичную ситуацию описал предприниматель, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, поставщики требуют предоплату, а заказчики перечисляют деньги через 60–90 дней после отгрузки. Таким образом, компания фактически кредитует своих клиентов, одновременно оплачивая собственные расходы. Банковские кредиты и овердрафты при этом обходятся дорого.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрий Кумановский считает, что развитию быстрорастущего бизнеса в Петербурге способствуют географическое положение города, инфраструктура и сильная инженерная школа. Однако доступность финансирования остается проблемой при действующей ключевой ставке.

Среди возможных мер поддержки эксперт назвала целевые программы льготного кредитования для зрелых компаний среднего бизнеса, упрощение бюрократических процедур при выходе в новые регионы и обеспечение стабильного спроса через включение быстрорастущих предприятий в цепочки поставок крупных корпораций с государственным участием.

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Фото: Piter.tv