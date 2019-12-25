Вуз из Петербурга показал робота-блинопека и технологию производства деталей в космосе

Ученые из Петербурга разработали робота для кухни и установку для космической печати.

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) представил робота-блинопека и установку для печати в открытом космосе на 30-м Международном форуме-выставке "Российский промышленник". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Робота для приготовления блинов университет разработал совместно с компанией "ИндуТех". Система управления и технического зрения позволяет автоматизировать повторяющиеся операции, контролировать качество продукции и снизить нагрузку на персонал. Сотрудники при этом смогут сосредоточиться на более квалифицированных задачах. Проект создавался для сети ресторанов "Теремок".

Еще одна разработка ГУАП — аддитивная установка для производства деталей в открытом космосе. По данным университета, это первая в мире система такого типа, рассчитанная на работу в условиях воздействия ультрафиолета и радиации, а также при резких перепадах температуры.

В дальнейшем вуз планирует запустить группировку из трех спутников с подобными установками. Один из аппаратов предполагается оснастить усовершенствованным оборудованием, которое сможет печатать компоненты из материалов, аналогичных лунному реголиту.

Такая технология в перспективе позволит производить детали непосредственно на орбите, а возможно, и на лунной станции. Это может сократить расходы на доставку необходимых материалов с Земли.

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Фото: Magnific