Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян

Глава кабмина РФ оценил проекты в сфере культурного образования молодежи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о внутреннем спросе в стране на "Пушкинскую карту" среди россиян. Соответствующее заявление руководитель правительства сделал в ходе своего ежегодного отчета о проделанной работе кабинета министров в Государственной Думе. Чиновник пояснил законодателям, что карту уже смогли оформить порядка восьми миллионов граждан.

Молодые люди от четырнадцати до двадцати двух лет, благодаря созданной по инициативе президента "Пушкинской карте", могли познакомиться с достижениями культуры. Её уже оформили более восьми миллионов человек. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В 2022 году по данной карте можно было посетить свыше 200 тысяч мероприятий, а также увидеть более 600 отечественных фильмов. В результате каждый пятый зритель купил билет на них при помощи "Пушкинской карты". Чиновник добавил, что кабинет министров выделил в общей сложности порядка 11,5 миллиардов рублей на финансирование отечественных кинокартин. Показатель по кассовым сборам стал максимальным за последние пять лет к январю текущего года.

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Фото и видео: Государственная Дума