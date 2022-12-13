Мишустин рассказал о продлении программы неонатального скрининга

Глава кабмина РФ рассказал о важности обеспечения медицинской помощи младенцам.

Программа бесплатного расширенного неонатального скрининга будет продолжена во всех регионах России. Соответствующее заявление в ходе выступления перед законодателями Государственной Думы сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник выступил с ежегодным отчетом правительства о проделанной работе за прошлый год.

Раньше такой скрининг был доступен только в пилотных регионах. В текущем году массовые обследования новорожденных начались по всей стране. Эта программа будет продолжена, бесплатно для граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что уникальная программа расширенного неонатального скрининга России позволяет докторам впервые диагностировать сорок врожденных и наследственных заболеваний у малышей на самой ранней стадии и незамедлительно оказать им помощь, а также назначить необходимое лечение. Ежегодно за счет такой меры поддержки сферы здравоохранения медика удается спасти несколько тысяч жизней. Для реализацией этих целей правительство было закуплено около 300 единиц медицинского и лабораторного оборудования на общую сумму почти в полтора миллиарда рублей.

Мишустин оценил принятие закона о едином реестре доноров костного мозга.

Фото и видео: Государственная Дума