В ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте вернули электричество после сбоя

Электроснабжение полностью восстановили в торговом центре "Галерея" в Петербурге.

Электроснабжение полностью восстановили в торгово-развлекательном центре "Галерея" на Лиговском проспекте в Петербурге утром 24 октября. Об этом сообщили в "Россети Ленэнерго".

В компании заявили, что 24 октября отключений электричества в торговом центре не было. При этом причины предыдущего сбоя не уточнили.

Пресс-служба ТРЦ пока не сообщала о возобновлении работы комплекса. "Галерея" временно закрылась в пятницу, 23 октября. Причиной стали технические неполадки.

Фото: пресс-служба ТРЦ "Галерея"