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В ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте вернули электричество после сбоя
Сегодня, 10:26
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В ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте вернули электричество после сбоя

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Электроснабжение полностью восстановили в торговом центре "Галерея" в Петербурге.

Электроснабжение полностью восстановили в торгово-развлекательном центре "Галерея" на Лиговском проспекте в Петербурге утром 24 октября. Об этом сообщили в "Россети Ленэнерго".

В компании заявили, что 24 октября отключений электричества в торговом центре не было. При этом причины предыдущего сбоя не уточнили.

Пресс-служба ТРЦ пока не сообщала о возобновлении работы комплекса. "Галерея" временно закрылась в пятницу, 23 октября. Причиной стали технические неполадки.

Фото: пресс-служба ТРЦ "Галерея"

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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