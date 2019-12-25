Первый официальный футбольный матч в России прошел в Петербурге 129 лет назад.

129 лет назад, 24 октября 1897 года, в Петербурге состоялся первый официальный футбольный матч в России. Об исторической дате напомнили в пресс-службе губернатора и правительства города, назвав Северную столицу колыбелью отечественного футбола.

В дебютной встрече сыграли команды Кружка любителей спорта и Василеостровского общества футболистов. Победу со счётом 6:0 одержала команда с Васильевского острова.

История футбола в Петербурге связана не только со спортивными достижениями, но и с событиями военного времени. В 1942 году в блокадном Ленинграде прошёл матч между "Динамо" и "Металлическим заводом", получивший название "матч жизни". Два года спустя "Зенит" выиграл Кубок СССР: в финале в Москве ленинградская команда обыграла столичный ЦДКА.

В 2026 году "Зенит" в одиннадцатый раз стал чемпионом России. По данным Смольного, клуб также владеет всеми основными титулами СССР и России, а также Кубком и Суперкубком УЕФА.

Петербург принимал матчи Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году, чемпионата мира по футболу в 2018-м и чемпионата Европы в 2020-м. Одной из главных спортивных площадок города остаётся "Газпром Арена".

Футболом в Петербурге занимаются более 51 тыс. человек. В городских спортивных школах работают 24 футбольных отделения, где тренируются около 8 тыс. юных спортсменов.

Губернатор Александр Беглов пожелал петербургскому футболу дальнейшего развития, новых побед и поддержки болельщиков.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские юниоры завоевали четыре медали на первенстве России по велоспорту.

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