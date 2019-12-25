На трассах Ленобласти 24 октября будут ремонтировать покрытие и ограждения

На "Коле", "России" и других трассах Ленобласти введут ограничения скорости.

На федеральных трассах Ленинградской области 24 октября введут ограничения скорости из-за дорожных работ. Временные меры затронут несколько участков магистралей "Кола", "Россия", "Скандинавия", "Сортавала" и других дорог. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе Р-21 "Кола" с 08:00 до 19:00 ограничат скорость на участке с 12-го по 260-й километр в обоих направлениях. Специалисты будут мыть и очищать дорожные элементы, ремонтировать их и устанавливать знаки.

На М-10 "Россия" в тот же период ограничения введут на отрезке с 593-го по 674-й километр. На 665-м километре в направлении Петербурга проведут ямочный ремонт, а на 625-м и 668-м километрах в сторону Москвы также будут устранять повреждения покрытия. На 615-м, 642-м и 659-м километрах в обоих направлениях запланирована ликвидация деформаций асфальта с 08:00 до 20:00.

На А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" с 08:00 до 19:00 ограничат скорость на участке со 106-го по 149-й километр. Там займутся мойкой и очисткой дорожных элементов, ремонтом и установкой знаков.

На трассе А-114 "Вологда — Тихвин — Р-21 "Кола" ограничения будут действовать с 08:00 до 19:00 на участке с 331-го по 531-й километр. Кроме того, на отрезке Кисельня — Хвалово, на 10-м километре, заменят силовое барьерное ограждение.

На "Скандинавии" с 08:00 до 20:00 работы пройдут на участке с 47-го по 100-й километр в обоих направлениях. Там очистят асфальт от пыли и грязи, устранят деформации покрытия и заменят барьерное ограждение.

На трассе А-181 "Магистральная" в течение дня, с 08:00 до 20:00, будут устранять повреждения дорожного покрытия и подсыпать обочины на участке с 0-го по 123-й километр. На отрезке с 32-го по 33-й километр также заменят барьерное ограждение.

На А-121 "Сортавала" с 08:00 до 20:00 ограничат скорость на нескольких участках. На отрезке с 0-го по 37-й километр и развязках на 10-м, 15-м, 27-м и 33-м километрах уберут мусор, установят сигнальные вехи и отремонтируют барьерное ограждение. На участке с 37-го по 78-й километр и развязках на 40-м, 50-м, 56-м, 64-м, 70-м и 72-м километрах нанесут светоотражающую пленку на специальные элементы. На отрезке с 77-го по 147-й километр очистят асфальт от пыли и грязи.

На участке "Сортавалы" с 33-го по 34-й километр в направлении Петербурга продолжаются работы по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона. Ограничения здесь действуют с 6 по 31 октября.

На трассе А-180 "Нарва" с 08:00 до 17:00 ограничат движение по правой стороне в направлении Кингисеппа на участке с 48-го по 54-й километр. Там будут заделывать швы и трещины дорожного покрытия.

Водителям рекомендуется учитывать ограничения при планировании поездок и соблюдать требования временных дорожных знаков.

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Фото: Piter.TV