На участке метро до "Зоопарка" в Петербурге установят инженерные системы за 2,5 млрд

Монтаж систем для станций "Яхтенная" и "Зоопарк" завершат к лету 2028 года.

В Петербурге объявили тендер на монтаж инженерных систем для нового участка Невско-Василеостровской линии метро от станции "Улица Савушкина" до "Зоопарка". Начальная стоимость контракта составляет почти 2,55 млрд рублей. Информация размещена в системе "Контур.Закупки".

Заказчиком выступает АО "Метрострой Северной Столицы". Будущему подрядчику предстоит оборудовать станции "Яхтенная" и "Зоопарк" системами водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования и противопожарной защиты.

Согласно условиям закупки, строительно-монтажные работы необходимо завершить до 31 мая 2028 года. На пусконаладку отводится время до 31 июля того же года.

Заявки на участие в тендере принимают до 5 ноября 2026 года.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)