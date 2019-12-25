В парке Интернационалистов возложили цветы к памятнику бойцам спецназа России

Цветы к памятнику бойцам спецназа возложили в Петербурге 24 октября.

В Петербурге 24 октября почтили память бойцов специальных подразделений. В День подразделений специального назначения участники церемонии возложили цветы к памятнику "Бойцам спецназа России" в парке Интернационалистов.

В мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов, депутат Госдумы и Герой России Любовь Егорова, петербургские парламентарии, представители общественных организаций, ветераны спецназа и жители города.

Во время церемонии глава города отметил, что бойцы спецназа выполняют задачи на наиболее опасных участках в ходе специальной военной операции. Он поблагодарил военнослужащих и ветеранов за службу, а также отдельно упомянул семьи военных, которые поддерживают своих близких.

Беглов подчеркнул важность участия молодёжи в памятных мероприятиях, чтобы новые поколения знали о подвигах защитников страны.

По словам губернатора, Петербург сохраняет память о погибших военнослужащих. На зданиях школ, где они учились, устанавливают мемориальные таблички. Кроме того, одному из парков Калининского района официально присвоили название "Парк героев специальной военной операции".

Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны.

Фото: Piter.tv