The Bloomberg сообщил о росте доходов компаний в России, несмотря на санкции.

Успех российских компаний, которые собой заменили импорт из других стран, может помешать западным брендам вернуться на внутренний рынок в нашей стране. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного агентства The Bloomberg. Автор материала уточнил, что расширение влияния отечественных предприятий в России сопровождалось рекордным ростом доходов. При этом рост заработной платы после начала специальной военной операции опережал инфляционные процессы, поэтому после первоначальной неопределенности потребительские настроения поднялись, а повседневная жизнь осталась неизменной, несмотря на санкционное давление коллективного Брюсселя и США на Москву.

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В статье говорится о том, что компания "Вкусно и Точка" процветает после ухода McDonald"s, а Stars Coffee, заменившая собой сеть кофеен Starbucks, расширяется, открывая заведения в городах, где западного аналога никогда не было ранее. Журналист добавил, что российские компании успешно заменили ушедшие бренды, представляющие вещевой сектор.

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