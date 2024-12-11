Новый корпус НИУ ВШЭ в здании бывшего канатного цеха открылся в Петербурге

На площадях объекта начали работу школы дизайна, физико-математических и компьютерных наук, информатики, физики и технологий.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие нового корпуса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Корпус расположен в здании бывшего канатного цеха завода "Красный гвоздильщик" на Васильевском острове, передает ТАСС.

На церемонии открытия присутствовал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что это событие имеет значение не только для Санкт-Петербурга, так как здесь будут учиться студенты из разных регионов России и других стран. Он подчеркнул актуальность представленных в новом корпусе направлений для экономики страны.

Особенностью нового образовательного пространства станет тесная интеграция образования и бизнеса. Студенты смогут работать над реальными проектами с первого курса под руководством специалистов компаний-партнёров.

Директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Анна Тышецкая заявила, что новый корпус, помимо учебной функции, будет открыт как культурно-образовательное пространство для всего города. Здесь будут учиться студенты, изучающие медиа, дизайн и IT-технологии.

Ранее Piter.TV сообщал, что Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днём российского студенчества.

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