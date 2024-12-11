Беглов поздравил петербуржцев с Днём российского студенчества

В вузах Северной столицы сегодня учатся более 350 тысяч студентов и более ста тысяч в колледжах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил студентов и преподавателей с Днём российского студенчества, также известным как Татьянин день, отметив их важную роль в развитии города и страны.

В своём поздравлении, опубликованном на официальном сайте администрации города, Александр Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербург является одним из крупнейших образовательных центров мира, где обучаются 350 тысяч студентов в высших учебных заведениях и более 100 тысяч в колледжах. Почти 50 тысяч из них — иностранные студенты из более чем 150 государств.

Глава Северной столицы отметил, что укрепление технологического суверенитета России — одна из приоритетных задач, поставленных президентом, и успехи в этой сфере во многом зависят от нынешнего поколения студентов. В рамках программы развития Санкт-Петербурга до 2030 года "10 приоритетов" одной из главных задач является создание максимальных возможностей для самореализации молодёжи и вовлечения студентов в научную деятельность.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские многодетные семьи смогут использовать маткапитал на замену окон и остекление балконов.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга