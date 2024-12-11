Петербургские многодетные семьи смогут использовать маткапитал на замену окон и остекление балконов

Ранее средства разрешили направлять на газификацию жилья, медицинские услуги, дополнительное образование родителей и ремонт домов.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали расширение направлений использования регионального материнского капитала. Новый законопроект, инициированный группой парламентариев, предлагает разрешить тратить эти средства на замену окон, установку входных дверей, а также остекление балконов и лоджий. Нововведение будет распространяться на жилые помещения, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Как отметили авторы документа, идея возникла после многочисленных обращений от многодетных семей. По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, каждая инициатива, направленная на улучшение условий жизни таких семей, имеет огромное значение.

Это не мелочь. Любой, кто занимался ремонтом, знает, насколько это серьёзные затраты. Материнский капитал должен приносить пользу, а не оставаться на счетах. Александр Бельский, спикер ЗакС Санкт-Петербурга

Отметим, что меры по расширению использования регионального капитала в Петербурге принимаются систематически. Ранее средства разрешили направлять на газификацию жилья, медицинские услуги, дополнительное образование родителей и ремонт домов.

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