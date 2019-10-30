В Петербурге студенты НИУ ВШЭ будут учиться в Канатном цехе

Площади позволят разместить более 4 тыс. студентов.

Учебный год студенты петербургского НИУ ВШЭ начнут в новом учебном корпусе. Застройщик Setl Group предоставил отреставрированное здание Канатного цеха завода "Красный гвоздильщик" для нескольких факультетов и образовательных программ, сообщили в пресс-службе компании 12 сентября.

В отреставрированном здании разместятся факультет физико-математических и компьютерных наук, Школа дизайна и ее творческие мастерские, образовательная программа "Медиакоммуникации" и лаборатории партнеров университета. Площади позволят разместить более 4 тыс. студентов.

Реставрация Канатного цеха, который построили в 1931 году, длилась 3 года и завершилась в этом году. В процессе работ были сохранены габариты оконных и дверных проемов, расстекловка окон, восстановили фасад вдоль 25-й линии В. О. Также воссоздан исторический стеклянный фонарь. Бережно отреставрировали и главную изюминку комплекса – водонапорную башню.

В 2023 году на заседании Попечительского совета НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург мы обсудили с нашими партнерами планы по увеличению числа обучающихся в два раза – до 15 тыс. студентов. Для реализации этой задачи необходимы дополнительные учебные площади. Наши партнеры не просто поддержали нас, но и сразу предложили конкретные варианты: Setl Group выступил с идеей предоставить Питерской Вышке реконструируемое здание Канатного цеха. Для нас было важным, чтобы это было не просто инфраструктурным решением, но и стало бы центром обучения и творчества для тысяч студентов и преподавателей, соединяя культурное наследие с инновациями и современными технологиями. Анна Тышецкая, директор петербургского НИУ ВШЭ

Ранее мы рассказывали о том, что старинный полуразрушенный собор Выборга законсервируют для проведения работ по восстановлению.

Фото: пресс-служба Setl Group