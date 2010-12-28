научный сотрудник отправится в колонию строгого режима на 13 лет.

Преподавателю ВШЭ и МГУ вынесли приговор по делу о педофилии. Соответствующее заявление опубликовано представителями региональной прокуратуры в Москве. Известно, что постановление вынес Мещанский районный суд города. Фигурантом расследования стал научный сотрудник одного из столичных учебных заведений. Мужчина приговорен к лишению свободы на срок в 13 лет. Его признали виновным в надругательстве над двумя девочками. Следствие доказало на заседании, что имели место насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевших 2009 и 2015 годов рождения. По версии государственного обвинения, мужчина воспользовался беспомощным состоянием несовершеннолетних.

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего старшего научного сотрудника. Он осужден за совершение 2 преступлений. пресс-служба прокуратуры Москвы

Напомним, что преподаватель ВШЭ и МГУ Евгений Золин, арестованный по делу о педофилии, вины не признает. В Петербурге арестовали сотрудника военкомата.

Фото и видео: Telegram / Mash