В Петербурге арестовали сотрудника военкомата

Мужчина подозревается в получении взятки. Он освободил от призыва в армию жителя города.

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал начальника центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Владимира Килимчука. На мужчину завели уголовное дело по статье "Получение взятки". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что ранее под домашний арест отправили коллегу Килимчука. По версии правоохранителей, сотрудник военкомата Александр Петрочук передал врачу военкомата Фрунзенского района 145 тыс. рублей, а тот доставил подозреваемому Владимиру Килимчуку 90 тыс. рублей. Фигурант уголовного дела освободил от призыва на военную службу жителя Северной столицы.

Нарушителя закона отправили под стражу до 11 декабря. Килимчук и его защита настаивали на апрете определенных действий или домашнем аресте.

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