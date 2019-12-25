В Смольном рассказали, как поступят с компаниями, которые не подали списки для мобилизации

Если предприятие не подаст список, говорит Поляков, то военкомат примет решение самостоятельно, кого призвать на военную службу.

В Петербурге 150 предприятий передали списки о сотрудниках по мобилизации через военкоматы. Об этом рассказал 14 октября вице-губернатор Кирилл Поляков.

По словам Полякова, после получения писков буду смотреть, ому предоставить отсрочку по призыву и кто может быть мобилизован. Есть люди с ограничениями по здоровью, кто ухаживает за больными родственниками, родители-одиночки.

Если предприятие не подаст список, говорит Поляков, то военкомат примет решение самостоятельно, кого призвать на военную службу. По его словам, частичная мобилизация затронет менее 0,5 процента от числа занятых в промышленности, однако это все равно усилит дефицит кадров.

Фото: Piter.tv

