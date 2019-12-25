Стало известно, сколько петербургские компании потратят на подарки сотрудникам к Новому году

Больше половины опрошенных (58%) намерены вручить сотрудникам подарочные карты или сертификаты.

В преддверии новогодних праздников, а также 23 февраля и 8 марта, компании активно готовятся радовать своих сотрудников. Согласно совместному исследованию "Золотого Яблока" и hh.ru (есть в распоряжении Piter.tv), большинство работодателей Санкт-Петербурга в 2024 году планируют потратить на корпоративные подарки от 1000 до 3000 рублей — так ответили 41% респондентов. Еще 27% хотят уложиться в 1000 рублей, а 15% готовы выделить до 5000 рублей.

Больше половины опрошенных (58%) намерены вручить сотрудникам подарочные карты или сертификаты. На втором месте — брендированные подарки (39%), за ними следуют корпоративный мерч (35%) и одежда, такая как худи и футболки (25%). Продукты питания, включая деликатесы и кондитерские изделия, подарят 23% компаний. Также в списке популярных подарков оказались товары для дома (22%), электроника (20%) и спортивные принадлежности (14%).

В небольших компаниях подготовкой подарков чаще всего занимаются генеральный директор и секретарь. В крупных организациях этот процесс курируют HR-отделы (54%), а также маркетологи (17%).

Помимо стандартных подарков, 2% работодателей решили поддержать благотворительность, приобретая продукцию у благотворительных фондов. Аналитики отмечают, что за последний год число работодателей, уделяющих внимание корпоративным подаркам, выросло на 40%.

Ранее в Петербурге менеджер банка потратил около 33 млн рублей клиентов на подарки и отдых.

Фото: unsplash