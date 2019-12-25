В Петербурге менеджер банка потратил около 33 млн рублей клиентов на подарки и отдых

Он более 6 лет проведет в колонии общего режима.

В Петербурге менеджер банка потратил около 33 млн рублей клиентов на отдых. Суд приговорил его к реальному сроку лишения свободы, рассказали в прокуратуре Калининского района.

В суде установлено, что В. в период с августа 2022 года по март 2023 года, занимая в одном из банков должность персонального менеджера отдела розничных продаж и клиентского обслуживания, используя данные физических лиц, посредством подделки подписей клиентов в распорядительных документах, переводил их деньги на счета лиц, неосведомленных о его преступной деятельности.

Общая сумма ущерба, причиненного трем потерпевшим, составила около 33 млн рублей.

Похищенные деньги мужчина потратил на погашение кредита, подарки для своей девушки, совместный досуг и развлечения, покупку брендовых вещей и дорогостоящих гаджетов, поездки на элитные курорты и перелеты бизнес-классом.

В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Петербургская пенсионерка продала квартиру и передала деньги мошенникам.

Фото: Piter.tv