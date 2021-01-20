Студенты ВШЭ создают виртуальный музей дизайна

Сейчас они собирают информацию и работают с архивными документами.

Магистранты Высшей школы экономики работают над созданием виртуального музея дизайна. Он будет посвящен дореволюционной, советской и современной истории дизайна в Петербурге.

Документы для создания музея студентам предоставили в центре государственного архива литературы и искусства. Там хранятся письма Федора Достоевского, рукописи Михаила Зощенко, документы из личных дел Анны Ахматовой и многое другое.

У нас хранится большое количество интересных и значимых документов, которые малоизвестны жителям города. И начали мы совместную работу с исследования фондов Архива литературы и искусства, где хранятся результаты трудов и личные документы многих представителей творческих профессий. Петр Тищенко, председатель Архивного комитета Петербурга.

На первом этапе планируется открыть 7 залов на разные тематики: штрифты и афиши, почерки известных людей, дизайн в строительстве и украшении города. Открытие намечено на сентябрь. Затем экспозиция будет дополняться новыми лонгридами.

Посетители виртуального музея смогут посещать онлайн-экскурсии, создавать собственные маршруты с аудио-, видеосопровождением и фотографиями.

Надеюсь, при нашем содействии вы сумеете собрать очень важную и привлекательную картину города. Его образ как творческого сильного города, способного создавать новые продукты и воплощать новые идеи. Владимир Княгинин, вице-губернатор Петербурга.

Фото: Piter.tv