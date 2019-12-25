Прокуратура проводит проверку после сообщения о подмене гробов в Пулково

По предварительным данным, кубанец получил тело незнакомой женщины.

Транспортная прокуратура Северо-Запада проводит проверку после сообщения о том, что в Пулково перепутали гробы. В результате они отправились не тем адресатам. Первым об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Издание утверждает, что житель Краснодара получил гроб не с тем человеком, с которым он его сдавал в грузовом терминале. По всей видимости, сотрудник аэропорта перепутал маркировки.

В прокуратуре пообещали в скором времени предоставить официальную информацию.

Фото: PiterTV