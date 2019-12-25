  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура проводит проверку после сообщения о подмене гробов в Пулково
Сегодня, 17:12
184
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проводит проверку после сообщения о подмене гробов в Пулково

0 0

По предварительным данным, кубанец получил тело незнакомой женщины.

Транспортная прокуратура Северо-Запада проводит проверку после сообщения о том, что в Пулково перепутали гробы. В результате они отправились не тем адресатам. Первым об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Издание утверждает, что житель Краснодара получил гроб не с тем человеком, с которым он его сдавал в грузовом терминале. По всей видимости, сотрудник аэропорта перепутал маркировки. 

В прокуратуре пообещали в скором времени предоставить официальную информацию. 

Фото: PiterTV

Теги: гроб, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии