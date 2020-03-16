Зеленский пообещал "кредитные каникулы" украинскому бизнесу из-за коронавируса

Об этом сообщили РИА "Новости".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с специалистам Нацбанка, Минфина и других организаций с просьбой проработать программу "кредитных каникул" для представителей малого и среднего бизнеса страны из-за коронавируса.

Отметим, что украинский кабинет министров ввел карантин во всех учебных заведениях страны с 12 марта по 3 апреля. Также запрещены массовые мероприятия.

Согласно последней информации, на Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом COVID-19 и один смертельный исход.

Ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил министерству инфраструктуры с полудня 18 марта ввести запретить пассажирское сообщение между городами страны. Под запрет попадет работа метро в городах, а также железнодорожное, авиационное и автобусное пассажирское сообщение.

Видео: Youtube/Факти ICTV