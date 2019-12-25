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Зеленский поручил остановить метро, самолеты и поезда на Украине
Сегодня, 20:54
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fvbykov

Зеленский поручил остановить метро, самолеты и поезда на Украине

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Президент Украины высказался на тему коронавируса в своем обращении, опубликованном в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил министерству инфраструктуры с полудня 18 марта ввести запретить пассажирское сообщение между городами страны. Под запрет попадет работа метро в городах, а также железнодорожное, авиационное и автобусное пассажирское сообщение.

Президент уточнил, что перевозить пассажиров по городам можно количеством до десяти человек в маршрутных такси и "обычных" такси, а также до 20 человек в троллейбусах, автобусах и трамваях.

Также глава государства предложил ввести с 17 марта режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях. Именно там были обнаружены первые заболевшие коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что из-за коронавируса чрезвычайное положение ввели в Финляндии, а в России задумываются о полном закрытии государственных границ.

Теги: зеленский, коронавирус, транспорт, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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