Офис Зеленского ответил на обвинения в заказе убийства Шария

Кирилл Тимошенко опроверг обвинения Анатолия Шария.

Офис администрации Владимира Зеленского ответил на обвинения в заказе убийства Анатолия Шария. Ранее украинский блогер обвинил заместителя главы ведомства Кирилла Тимошенко в том, что чиновник заказал его ликвидацию. Сам Тимошенко считает, что на самом деле Шарий пытается привлечь внимание к своей "недопартии".

Всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт Кирилл Тимошенко, замглавы офиса администрации президента Украины

Чиновник отметил, что ни ему лично, ни Владимиру Зеленскому, ни администрации президента парламентарий не интересен. Он посмеялся над обвинениями Шария.

Ранее блогер показал подписчикам документ с рукописным текстом. Он объяснил, что эта записка была передана неким гражданином по имени Александр Золотухин в адрес испанской полиции. В тексте утверждается, что гражданин получил заказ на убийство от людей, которые имеют отношение к офису Зеленского.

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