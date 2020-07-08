Пострадавшим семьям перечислят по 300 тысяч гривен на покупку жилья.

Владимир Зеленский оценил ущерб от лесных пожаров в Луганской области. Президент Украины в ходе рабочей поездки рассказал, что на территории региона полностью разрушенными оказались 24 жилых здания, еще 60 - частично пострадали. На их восстановление государство направило по 300 тысяч гривен каждой семье (около 11 тысяч долларов). Средства будут направлены на покупку жилья.

Мы решили предоставить 300 тысяч гривен каждой семье, которая потеряла дом, чтобы можно было купить новое жилье Владимир Зеленский, президент Украины

Политик добавил, что Киев направит еще по 20 тысяч гривен "на поддержку" (около 800 долларов). Напомним, что в Новоайдарском районе горит территория в 85 гектаров земли. По данным МВД, в огне погибли шестеро жителей, еще девять оказались госпитализированы.

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Видео: 112 Украина