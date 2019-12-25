В данный момент готовятся документы для предварительного выдворения из страны задержанных.

В Киеве полицейские задержали двух россиян по подозрению в подготовке "серии тяжких преступлений". Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции Украины.

По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований. цитата из сообщения пресс-службы

Также там сказано, что задержанные работали на российские спецслужбы и были участниками вооружённых конфликтов на территории Украины.

Отмечается, что в данный момент готовятся документы для предварительного выдворения из страны задержанных россиян.

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