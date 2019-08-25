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На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров
Сегодня, 9:35
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lesjasap

На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров

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Еще девять человек пришлось госпитализировать.

На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров. Об этом сообщили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Известно, что трагедия произошла на территории Луганской области. 

Согласно информации от спасателей, к утру 8 июля в Новоайдарском районе огонь уничтожил 23 жилых дома, а также 80 дачных участков. Еще 36 конструкций оказались повреждены. При тушении пожарные обнаружили тела трех человек. Десятки человек были эвакуированы. В настоящее время в больницы доставлены девять пострадавших. В их числе - двое несовершеннолетних.

С пламенем в Луганской области борются 1125 человек, а также более 200 единиц спецтехники.

Украина сочла заложниками жителей Крыма и Донбасса с российскими паспортами.

Теги: лесные пожары, луганская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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