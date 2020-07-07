Алексей Резников заметил, что Киев не преследует граждан, получивших российские паспорта.

Украина сочла заложниками жителей Крыма и Донбасса с российскими паспортами. Об этом в интервью для местного телеканала рассказал вице-премьер страны по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Запись программы "Свобода слова" доступна на YouTube-канале.

Чиновник отметил, что украинские власти отказались от претензий даже в отношении тех граждан, которые получили российские паспорта. Киев считает, что людям пришлось получить документы ради выживания. Министр добавил, что Украина будет преследовать только тех граждан, которые служат российским властям и властям самопровозглашенных республик Донбасса.

Напомним, что с 24 апреля 2019 года указом президента России жители Донбасса могут получить российское гражданство по упрощенной системе. Владимир Путин отметил, что данная мера носит гуманитарный характер.

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Видео: YouTube / Телеканал ICTV