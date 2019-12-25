Вице-премьер Украины рассказал, что советники из "нормандской четверки" обсуждали на заседании.

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников в интервью для телеканала ICTV. Чиновник рассказал о содержании встречи политических советников глав "нормандской четверки" по вопросу урегулирования конфликта в регионе. Резников отметил, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. Подобные слухи он назвал "фейковыми".

Вице-премьер добавил, что в рамках обсуждений в Берлине поднимался вопрос выполнения пункта о правовых аспектах выполнения Минских соглашений, а также о законодательных актах, которые Киев был обязан принять по решению 2014 года. Резник заметил, что введения "особого статуса" Донбасс в Конституции Украины быть не может.

По словам Резникова, новая встреча в "нормандском формате" может состояться в августе 2020 года. На проведенном заседании стороны не пришли к соглашениям, однако сблизили свои позиции. деталями переговоров спикер делиться не стал.

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