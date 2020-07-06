Силовики обстреляли линии трубопровода и насосную станцию на Донбассе.

Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек. Об этом сообщили представители Народной милиции ДНР. В Ведомстве заявили, что стрельба началась со стороны украинских силовиков. Военные выпустили 100 мин и снарядов различного калибра по окраинам и пригороду.

В результате обстрела микрорайона Комсомолец в Горловке зафиксировано повреждение остекления здания насосной станции компании "Вода Донбасса" и линии трубопровода народная милиция ДНР

В ведомстве добавили, что провокация со стороны украинских силовиков не осталась безнаказанной. В ДНР отметили, что в ВСУ понесли потери. Представители ДНР уничтожили автомобиль "Урал", который привозил боеприпасы.

Экс-премьер ДНР уверен, что скоро Донбасс войдет в состав России.

Видео: YouTube / Пресс-служба УНМ ДНР