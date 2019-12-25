Экс-премьер ДНР уверен, что скоро Донбасс войдет в состав России

Такое заявление Александр Бородай сделал на съезде российской партии "Родина" в Санкт-Петербурге

Первый премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса высказал мнение, что де-факто ДНР и ЛНР уже стали частью РФ. Он выразил уверенность, что в скором времени они станут таковой де-юре.

Кроме того, в своем выступлении Бородай затронул тему поправок к Конституции. В соответствующем голосовании принимали участие жители самопровозглашенных республик, имеющие российские паспорта. Экс-премьер назвал это "важным шагом" в движении вперед.

Напомним, ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Сейчас они находятся в статусе непризнанных государств, поскольку не имеют признания со стороны хотя бы одного государства, входящего в состав ООН.

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