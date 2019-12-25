Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу

Встреча по урегулированию конфликта на Украине пройдёт в Берлине.

Немецкий портал Der Spiegel сообщает, что российская делегация намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу и закрепления особого статуса территории в Конституции. Издание ссылается на рабочий документ российской делегации.

Встреча по урегулированию конфликта на Украине пройдёт в Берлине.

Сообщается, что Россия готова дать Украине срок до 6 июля на разработку проекта документа по внесению поправок в основной закон страны, где был бы прописан особый правовой статус Донбасса. При этом Москва будет требовать запустить "формулу Штайнмайера", которая говорит об особой форме самоуправления на Донбассе.

Отметим, что на встрече Украина должна представить список граждан, которых удерживают на территории ДНР и ЛНР. Аналогичный список должны представить и самопровозглашённые республики.

Ранее мы писали, что насосная станция в ДНР разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ.